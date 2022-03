Escalade extrême : Il a escaladé le plus haut gratte-ciel de Londres

Un homme a escaladé lundi, à mains nues, le Shard de Londres, selon la police et la société exploitant le bâtiment. C'est le plus haut gratte-ciel du Royaume-Uni.

The Shard (l'éclat de verre, en français), est une tour de verre et de métal dessinée par l'Italien Renzo Piano, et le plus haut bâtiment du Royaume-Uni, culminant à près de 310 mètres. Il abrite des bureaux, des bars et des restaurants, situé non loin de la Tamise, dans le centre de Londres.