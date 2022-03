Météo : Il a fait jusqu'à -13 degrés au Luxembourg

LUXEMBOURG - Un froid polaire arrivant de Scandinavie touche l'Europe centrale et le Grand-Duché n'est pas épargné. La nuit de jeudi à vendredi a été glaciale.

Selon MeteoLux, qui indique que le froid ressenti est encore plus saisissant que celui affiché, il ne fera pas plus de -5 degrés au meilleur de la journée.

Vous l'avez sans doute senti ce vendredi matin en ouvrant la porte de chez vous. Il fait froid, très froid. Assez en tout cas pour que MeteoLux agite l'avis «de grand froid» et la vigilance orange qui va avec. Il a fait jusqu'à -13 degrés par endroits dans la nuit, et les températures voisines de -10 degrés persistaient en début de matinée «sur une grande partie du Grand-Duché». Selon MeteoLux, qui indique que le froid ressenti est encore plus saisissant que celui affiché, il ne fera pas plus de -5 degrés au meilleur de la journée.