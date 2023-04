Défi fou: Il a fait toutes les attractions Disney du monde en douze jours

Ce petit coup de pub lui vaudra d’être reconnu et encouragé par des employés et visiteurs tout au long de son voyage. Après Paris, Nathan s’est envolé pour l’Asie, où il a visité le parc de Shanghai (Chine), puis celui de Hong Kong. Il a ensuite rejoint Tokyo (Japon) et ses deux sites consacrés à l’univers cher à son cœur.