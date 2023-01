Exploit: Il a guidé son ami aveugle jusqu'au sommet du Kilimandjaro

Ostéopathe dans la région de Thionville et aveugle depuis l’âge de 18 ans, Abdellatif rêvait de réaliser l’ascension du Kilimandjaro, le plus haut sommet du continent africain (5895 mètres).

D’un bureau de la place financière au sommet de la plus haute montagne d’Afrique: c’est le chemin parcouru en fin d'année 2022 par Matthieu, 34 ans, et son ami non-voyant, Abdellatif, 58 ans. Ostéopathe dans la région de Thionville et aveugle depuis l’âge de 18 ans, Abdellatif rêvait de réaliser l’ascension du Kilimandjaro, le plus haut sommet du continent africain (5895 mètres). Un projet qu’il évoquait déjà avec Matthieu, son jeune patient, avec qui il s’est lié d’amitié.