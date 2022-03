Comédie : Il a le rock dans le sang

Pour accomplir sa tâche, il ne dispose que de 72 heures. Cela pourrait être faisable si le rockeur Aldous Snow ne pratiquait pas à fond le mode de vie «sex, drugs and rock'n'roll». Au lieu de prendre le prochain vol pour se rendre à Los Angeles, il préfère passer un bon moment dans différents clubs, tout en oubliant son dernier échec commercial à l'aide de femmes et de drogues...

Jonah Hill et Russell Brand forment un duo parfait dans la comédie «Get him to the Greek», en parcourant une histoire dynamique qui ne permet ni à eux ni aux spectateurs de reprendre leur souffle.