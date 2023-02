Téléréalité : «Il a levé la main, il m’a étranglée»: Hilona accuse Julien Bert

Ils formaient un des couples les plus glamours de la téléréalité depuis leur rencontre dans «Les princes et princesses de l’amour», en 2019. Après s’être séparés et réconciliés à plusieurs reprises, Hilona Gos et Julien Bert, qui s’étaient fiancés, avaient définitivement rompu en 2021. La Française de 27 ans avait alors décidé de ne rien dire sur la fin de son histoire avec le candidat de téléréalité. Celle qu’on peut voir aujourd’hui dans «Les apprentis aventuriers», sur W9, a enfin décidé de révéler ce qu’elle aurait vraiment vécu avec son ex, dans une vidéo, diffusée dimanche 26 février 2023 sur YouTube.

Malgré un début de relation idyllique, Julien l’aurait ensuite complètement traumatisée. «Je ne peux plus supporter de garder le silence. Je ne peux plus supporter de faire semblant, de voir ma vie s’écrouler et de voir tout le monde me quitter car je ne vais pas bien», a-t-elle raconté, très émue. La jeune femme s’est notamment souvenue d’une soirée où Julien, ivre, l’aurait insultée et violentée: «Il avait les yeux noirs, ce n’était plus la même personne. Il a levé la main, il m’a étranglée. Je me rappelle juste de ne pas pouvoir respirer.» Malgré cette agression, Hilona est restée avec lui. «Je ne voulais pas qu’il me quitte, Je l’aimais trop», s’est-elle justifiée en larmes.