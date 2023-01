Changement de cap: Il a mis fin à sa carrière dans la finance à cause des trajets

Après 17 ans passés dans la finance au Luxembourg, Xavier Mathis est depuis le 1er mars 2022 le gérant d'un tabac-presse à Hayange (Moselle). «Ce qui m'a poussé à changer de voie, c'est surtout le trajet. Cela devenait très fatigant. Les bureaux sont boulevard Royal, au cœur de la capitale. Je passais 2h30 à 3h par jour en voiture», explique-t-il. À force que son fils de 7 ans lui demande pourquoi il n'était jamais là, «je me suis remis en question et, du coup, j'ai eu cette opportunité de reprendre ce commerce», ajoute-t-il.

Le télétravail était pour lui une très bonne chose. «Cela me permettait d'en faire plus sans avoir cette contrainte, cet énervement lié aux trajets. J'appréhendais le retour au bureau. C'est là que je me suis dit qu'il était temps de trouver autre chose. Quand on commence à ne plus être bien psychologiquement, ça ne sert à rien de continuer à foncer tête baissée».