Emploi au Luxembourg: Il a mis sa carrière en pause pour voyager et se ressourcer

Depuis, le jeune homme s'est rendu en Californie, à Hawaï, mais aussi en Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, à Tokyo, au Vietnam et en Thaïlande. «En voyageant, on se rend compte qu'en Europe, on se met une pression supplémentaire, on ne prend plus le temps de rien, on oublie de profiter de la vie», ajoute-t-il.