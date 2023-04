Événement: Il a mixé sur un haut-fourneau de Belval, à 43 mètres de hauteur

Aux platines, on retrouvera le jeune DJ EDM et électro luxembourgeois DJ Pinkspace, qui fait partie de l’équipe du LOA. «Nous avons demandé les autorisations à la ville d’Esch, avec qui nous avons un partenariat de trois ans, et au Fonds Belval. Nous avons installé le matériel à 43 mètres de hauteur, car il était interdit d’aller tout en haut. Et à l’heure où nous avons filmé, il y avait peu de monde», détaille Sebastian Jacqué.