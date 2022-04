Andrew Garfield: Il a passé des semaines chez les mormons pour une série

«J’aime cette partie de mon travail qui consiste à faire des recherches. J’ai rencontré d’innombrables ex-mormons, des mormons actuels, des futurs-ex-mormons, des flics mormons. J’ai posé des tas de questions et j’ai essayé de m’immerger dans cette culture autant que possible. Le but était de m’assurer que mon interprétation soit la plus proche possible de la réalité», a raconté Andrew Garfield dans Variety. L’homme n’a toutefois pas appliqué tous les préceptes du mouvement religieux, comme le fait de bannir les produits caféinés: «Alors, ça, surtout pas! J’ai besoin de mes cafés».