Courage en Indonésie : Il a perdu une jambe, mais pas sa passion pour le foot

Syaiful Arifin adorait le football mais il a craint ne plus jamais pouvoir jouer quand il a perdu une jambe à 12 ans, après être tombé d'un train. À 38 ans, il est de retour sur le terrain grâce à un club pour amputés.

Enfant, Syaiful Arifin adorait le football mais il a craint ne plus jamais pouvoir jouer quand il a perdu une jambe à 12 ans après être tombé d'un train. À 38 ans, il est de retour sur le terrain grâce à un club pour amputés, Persas, qu'il a aidé à constituer à Surabaya. Cette équipe dans la deuxième plus grande ville d'Indonésie a commencé à s'entraîner en février et a actuellement huit joueurs, dont Syaiful Arifin, et de grandes ambitions.