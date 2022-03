Il a planté le drapeau du Luxembourg au Nevada

BELVAL - Julien Lion revient des USA, où

il a participé au festival Burning man.

«On se fait plaisir, il y a une énergie positive partout dans le camp».

Avec d'autres résidents luxembourgeois, Julien Lion a fait le déplacement aux États-Unis pour participer au Burning man, sorte de festival délirant et artistique perdu dans le désert du Nevada. «On se balade dans le camp et on tombe sur plein de petits happening à droite, à gauche. Il y en a une centaine par jour». La plupart du temps, «ce sont des adultes qui délirent comme s'ils avaient 8 ans. Ce n'est vraiment pas l'orgie de drogues et d'alcool qu'on peut imaginer».