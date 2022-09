Justice en France : Il a publié la radio d'une rescapée du Bataclan

«J'ai fait une connerie»

Le prévenu, qui a réitéré ses excuses devant la victime, a reconnu une «faute morale» mais «pas professionnelle» en ne demandant pas l'autorisation de la patiente et en publiant un commentaire avec le cliché. «J'ai fait une connerie, une erreur, une maladresse, mais à mon sens pas de faute professionnelle. Il n'y avait aucun aspect mercantile», a défendu M. Masmejean, avançant une «expérimentation», celle de «mettre un cliché médical marquant et historique» de sa carrière sur une «blockchain».

Le cliché, estimé à 2 776 dollars sur le site et publié de septembre 2021 à janvier 2022, n'a pas été vendu. Le parquet a requis un an d'emprisonnement avec sursis et demandé au tribunal de condamner le Pr Emmanuel Masmejean à une amende de 15 000 euros et à une interdiction d'exercice d'une durée d'un an.