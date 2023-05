Musicien luxembourgeois: Il a réalisé son rêve au côté de 30 musiciens sur scène

Quand on a la passion de la musique chevillée au corps, on ne compte pas. «La sortie du disque et le concert, c’était neuf mois de préparation, ça m’a pris une énergie considérable et un temps fou, mais c’était comme je l’avais voulu», confie Marc Welter.

En septembre dernier, le musicien luxembourgeois sortait son album «Living Like a Rainbow», qu’il présentait sur la scène de la Rockhal, au côté de 30 musiciens, dont le trompettiste Ernie Hammes et un orchestre à cordes de treize musiciens, ainsi que la chanteuse lyrique Stephany Ortega. «J’ai la chance de connaître pas mal de musiciens, et beaucoup d’entre eux ont adhéré au projet», reconnaît-il.

Avant le disque, sorti en CD et double vinyle et distribué par Distrokid, le musicien luxembourgeois de 55 ans a toujours été passionné de musique. «J’ai commencé à composer à 16 ans et sorti mon premier 45 tours à 19 ans», raconte-t-il. En 2015, il lance son groupe Marc Welter’s Joint Bunch, avec lequel il commence à enregistrer en 2017 la matière de l’album à venir.