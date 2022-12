Kyan Kohjandi : Il a réussi son coup avec sa nouvelle tête

Ce n’est que dimanche 11 décembre, dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, que Kyan a donné les explications que tout le monde attendait. «Je me suis demandé récemment comment faire pour attirer l’attention des gens, a-t-il tout d’abord confié. Et je me suis rappelé que j’étais chauve.» Il a ensuite raconté qu’il avait commencé à perdre ses cheveux à 20 ans et que ça avait été «très dur» pour lui. Malgré tout, l’humoriste avait fini par l’accepter, grâce à sa copine qui l’aimait tel qu’il était. Cependant, en devenant célèbre, l’artiste a constaté que de plus en plus de gens plaisantaient sur sa calvitie. Alors, Kyan s’est posé une question. «Je me suis demandé ce qui se passerait si, du jour au lendemain, sans en parler à personne, je me pointais avec des cheveux.»