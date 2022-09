Bettel à New York : «Il a transféré plus de 2 000 Juifs du Luxembourg en lieu sûr»

«Pendant l'occupation nazie du Luxembourg, il a transféré plus de 2 000 Juifs hors du pays et en lieu sûr», a tweeté Xavier Bettel. «Il est resté jusqu'au bout avec sa communauté et est parti dans l'un des derniers convois avec 61 autres réfugiés du Luxembourg à New York».