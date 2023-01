Attentats de Bruxelles : Il a transporté les terroristes à Zaventem: le chauffeur de taxi raconte

Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui se sont fait exploser. Mohamed Abrini («L'homme au chapeau», à droite) s'est enfui et comparait à Bruxelles.

«Ça puait dans ma voiture»

Il confie que ses clients refusent qu'il touche à leurs bagages. «Les valises semblaient lourdes, il y avait de la poudre blanche sur l’une d’entre elle et une odeur puante à base d’alcool». Une fois dans le véhicule, seul Ibrahim El Bakraoui fait la conversation, Najim Laachraoui et Mohamed Abrini restent silencieux. Il affirme que les Américains «ont emmené la violence dans le monde».

À 7h33, il dépose ses passagers au Kiss & Fly de l'aéroport, qui sortent seuls leurs bagages du coffre. Il repart et ouvre ses vitres en grand, «tellement ça puait dans ma voiture». Il prend une nouvelle course à Schaerbeek et et entend qu'il y a eu une explosion à l'aéroport. «J’ai l’intuition que ce sont les hommes que j’ai chargés». Sa cliente l'invite alors à contacter la police. Il se rend au commissariat à 8h20, moins d'une heure après avoir déposé les trois terroristes à Zaventem.