En Thaïlande : Il abat son ex par balle dans un centre commercial

Une femme a été tuée par balle, mardi, par son ancien compagnon dans un centre commercial de Bangkok. Il a pris la fuite poursuivi par la police.

Une femme a été tuée et une autre blessée.

Une femme a été tuée par balle, mardi, par son ancien compagnon dans un centre commercial de Bangkok, dix jours après une tuerie de masse sans précédent en Thaïlande, l'un des pays les plus armés au monde. Une femme a été tuée et une autre blessée. Ce crime est imputé à «des différends personnels» et de «la jalousie», a précisé la police, ajoutant que le suspect était toujours en fuite.