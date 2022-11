New York : Il achète 300 iPhone, sort de l’Apple Store et se fait voler

L’Apple Store de la Cinquième Avenue dans le quartier de Manhattan, à New York.

«Je suppose que la pénurie d’iPhone 14 est réelle. Les criminels en viennent à voler des iPhone 13», a commenté un internaute en lisant la mésaventure d’un jeune homme de 27 ans rapportée par le site MacRumors. Lundi, à New York, à 1 h 45 du matin, alors qu’il venait d’acheter 300 exemplaires d’iPhone 13 à l’Apple Store de la Cinquième Avenue, qui a la particularité d’être ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il a été victime d’un vol, rapporte la radio locale 1010Wins. Peu après avoir regagné sa voiture avec trois grands sacs remplis de smartphones, un autre véhicule s’est arrêté près de lui. Deux malfaiteurs en sont sortis et ont exigé les précieux sacs. La victime s’est alors défendue, mais elle a reçu un coup de poing au visage. Les voleurs sont ensuite parvenus à subtiliser un des sacs contenant 125 smartphones et ont pris la fuite avec le butin, qui équivaut à 95 000 dollars.