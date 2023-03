Nintendo: Il achète tous les jeux Wii U et 3DS avant qu’il ne soit trop tard

Kirad «The Completionist» Khalil. YouTube

Le youtubeur Jirad Khalil, connu sous le pseudonyme The Completionist, aura de quoi assouvir sa passion pour le jeu vidéo. Cet Américain a dépensé 22 791 dollars en cartes cadeaux pour s’offrir l’intégralité des jeux disponibles sur la Wii U et la 3DS avant qu’il ne soit trop tard. En effet, Nintendo a annoncé qu’à partir du 27 mars 2023, il ne sera plus possible d’acheter des jeux sur sa plateforme eShop.

Comme il le détaille dans une vidéo, il est parvenu à télécharger au total 866 jeux Wii U et 1547 autres titres pour la 3DS. Mais cela aura pris du temps: 328 jours. Cela s’explique par les protections mises en place par Nintendo pour éviter les abus. Il n’était en effet pas possible d’activer toutes les 464 cartes cadeaux en même temps et la firme nippone limite la somme qu’il est possible de dépenser chaque jour sur sa boutique. De plus, certains jeux nécessitent un minimum d’étapes à compléter pour pouvoir débloquer le téléchargement de contenus additionnels (DLC).

Finalement, le youtubeur s’est retrouvé avec un 1,2 To de jeux pour la Wii U, répartis sur la console et trois disques durs externes, ainsi que 267 Go de jeux 3DS hébergés sur quatre cartes mémoire microSD. The Completionist n’a pas mené à bien cette mission uniquement pour son plaisir personnel. Il a l’intention de faire don de sa collection à la Video Game History Foundation, organisation qui vise à préserver l’histoire du jeu vidéo.