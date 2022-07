Au Portugal : Il admet qu'il y a des problèmes «parfois graves» à l'aéroport de Lisbonne

L'aéroport de Lisbonne, déjà à saturation et où de surcroît des dizaines de vols ont été annulés ces derniers jours, fait face à des problèmes «parfois graves», a reconnu mercredi le gestionnaire aéroportuaire au Portugal.

Cette audition de l'ANA, filiale du groupe français de BTP et de concessions Vinci, a été motivée par l'annulation de dizaines de vols à l'aéroport de Lisbonne ces derniers jours et de longues files d'attente pour les passagers. Il était interrogé notamment sur la situation de Lisbonne et Porto, deuxième ville du pays et où les files d'attente, notamment au contrôle aux frontières, étaient démesurées.