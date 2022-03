Etats-Unis – Il agite une croix gammée à un meeting de Sanders

États-Unis : Il agite une croix gammée à un meeting de Sanders

Un homme a montré un drapeau nazi jeudi soir à un meeting de Bernie Sanders pendant quelques secondes.

Des membres de l'équipe de sécurité du meeting ont expulsé l'homme quelques secondes après qu'il a brandi son drapeau, et des supporteurs de Bernie Sanders ont tweeté qu'ils le lui avaient arraché, photo de l'étendard piétiné à l'appui. «Peu importe qui vous soutenez, des attaques comme celle-ci, contre un homme qui pourrait être le premier président juif, sont répugnantes et aberrantes», a publié sur Twitter le candidat Joe Biden en soutien à son rival politique.

L'Anti-Defamation League, un organisme de lutte contre la discrimination et l'antisémitisme, a annoncé sur son blog avoir identifié l'homme, qui aurait déjà «harcelé un éventail d'organisations et d'événements juifs et musulmans, et utilisé ces incidents pour créer du contenu qu'il a publié en ligne».