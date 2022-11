Foot/Brésil : Il apprend qu'il jouera le Mondial et fait sa demande en mariage

«C'est un jour spécial et j'ai fait en sorte qu'il soit encore plus spécial», a dit pour sa part Pedro, tout sourire. «Ce sera ma première Coupe du Monde, un rêve d'enfant qui se réalise (...) et elle m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles. C'est un jour inoubliable», a-t-il insisté. Dans une vidéo diffusée par Fla TV, on peut voir le joueur à genoux, un écrin contenant une bague de fiançailles à la main.