Bad Bunny : Il arrache le téléphone d’une fan et le jette au loin

«La personne qui vient vers moi pour me dire bonjour, pour me dire quelque chose, ou simplement pour me rencontrer, recevra toujours mon attention et mon respect. Celui qui vient me planter un téléphone dans la figure, je considérerai qu’il me manque de respect et je le traiterai comme tel», a justifié la star de 28 ans. On rappellera que le chanteur a la réputation d’être quelqu’un de sympa et généreux, comme lorsqu’il a offert 20 000 cadeaux de Noël à des enfants de Porto Rico le 27 décembre dernier.