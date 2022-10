Course à pied : Il attend 30 secondes devant la ligne d’arrivée pour une histoire de prime

Cet athlète espagnol participait au semi-marathon d’Alcudia, au nord de l’île de Majorque. En grande forme, il a survolé la course et s’est présenté à l’arrivée en solitaire. Tout le monde s’apprêtait à applaudir sa performance (y compris le speaker, qui chantait déjà ses louanges) quand, soudain, il a stoppé son élan juste devant la ligne. À ce moment-là, Luis Agustin Escriche comptait plus d’une minute d’avance sur le record de l’épreuve, fixé à 1h09’20’’, mais a attendu 30 secondes avant de boucler officiellement le parcours, en 1h08’45’’. Autour, l’incompréhension était totale.