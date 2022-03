Il aurait été tué par un chien errant

L’ enfant de 11 ans retrouvé mort lundi vers minuit dans une rue de Lagnieu (Ain) avec des traces de morsures au cou aurait pu être la victime d’un chien abandonné.

«L'enfant a fait une chute en vélo et, selon les premières constatations, il semble avoir été mordu par un chien errant, sans que l'on sache quelle est la cause de la chute ni la cause de la mort», a indiqué le commandant de gendarmerie Dominique Falzon.