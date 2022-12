Nuisances sonores : Il autorise le Père Noël à survoler sa ville et transgresser un couvre-feu

Depuis avril 2022, les avions ne sont plus autorisés à atterrir ou à décoller de l’aéroport de Nantes, entre minuit et 6 heures du matin, afin d’éviter les nuisances sonores aériennes subies par de nombreux riverains. Sujet sensible. Le maire de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, l’une des deux communes accueillant la piste aéroportuaire, a toutefois décidé d’en rire – non sans rappeler aux contrevenants l’existence du couvre-feu mis en place.