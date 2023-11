Il avait aidé son fils de 19 ans à acheter l'arme de la tuerie

«Habillé en femme»

Robert Crimo III a tiré sur la foule le 4 juillet 2022 avec un fusil semi-automatique depuis le toit d'un commerce, au moment où le défilé de la fête nationale venait de débuter à Highland Park, une banlieue huppée de Chicago dans l'Illinois, faisant sept morts et plus de trente blessés. Selon les enquêteurs, il était «habillé en femme», portant une perruque et du maquillage pour cacher son identité et ses tatouages. Il avait ensuite abandonné son arme et s'était fondu dans la masse des gens qui s'échappaient avant de fuir en voiture. Mais il avait fait demi-tour et était revenu vers Chicago où il avait été arrêté.