En Moselle : Il avait braqué un revolver sur un collègue: un chauffeur de bus de Florange condamné

Un chauffeur de bus âgé de 63 ans a été condamné mardi, par le tribunal correctionnel de Thionville, à cinq mois de prison avec sursis et à une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans, relatent nos confrères du Républicain Lorrain. L'homme comparaissait suite à un grave différend avec un des collègues survenu à Fameck (Moselle).

Ce jour de mars, le sexagénaire a sorti un revolver et l'a braqué sur la victime. Entendu par les gendarmes peu de temps après, il a expliqué que l'arme n'était pas chargée et qu'il avait juste voulu faire peur à son collègue, qu'il «n'aimait pas». Le revolver était consigné dans le bus du chauffeur, ainsi qu'une bombe lacrymogène et un couteau de chasse.