Condamné en Suisse : Il avait caché un mouchard dans le sac à main de son ex

Un mari avait caché des AirTag dans le sac à main et la voiture de sa femme au moment de leur séparation houleuse. Il l’avait aussi agressée et menacée de mort. Il vient d’être condamné.

Le petit mouchard d’Apple, l’AirTag, permet d’être facilement repéré via la fonction «Localiser», «qui permet de détecter aussi vos appareils Apple et de ne pas perdre vos proches de vue», vante la marque à la pomme.

Un homme de 39 ans vient d’être déclaré coupable d’agression, de menaces, de violation de vie privée au moyen d’appareils d’enregistrement et de désobéissance aux ordres officiels par la justice, en Suisse. Cela à la suite d’une séparation difficile avec son épouse, raconte lundi 20 Minuten.

Que s’est-il passé? L’homme, originaire du canton de Berne, était rentré chez lui début janvier et avait trouvé sa femme qui s’apprêtait à quitter leur domicile. Il avait voulu la prendre dans ses bras afin qu’elle reste mais la femme l’avait alors repoussé. L’époux l’avait alors saisie par la nuque et lui avait collé un coussin sur le visage. Il lui avait aussi tendu une embuscade sur le parking de son travail, pour la menacer de mort cette fois.

Des mouchards dans le sac et la voiture

Mais ce n’est pas tout: le mari, jaloux, avait encore caché, depuis décembre 2021 déjà, un AirTag dans le sac à main de sa femme et deux autres dans sa voiture. Ces mouchards électroniques, fabriqués par Apple dans le but de retrouver en tout temps des objets comme des clés, lui permettaient ainsi de savoir à tout moment, via son smartphone, où son épouse se trouvait. Enfin, en mars dernier, alors qu’il était sous une injonction de police de ne pas approcher de sa femme à moins de 200 mètres, il s’était aussi assis près d’elle dans un train.