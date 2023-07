Au tribunal: Il avait comparé le Coran à «Mein Kampf»

Les procureurs ont annoncé en avril avoir ouvert une enquête pénale à l'encontre du ressortissant néerlandais vivant en Allemagne et âgé de 54 ans. Son initiative avait notamment suscité de vives protestations de plusieurs capitales du monde musulman, en particulier d'Ankara, ainsi que des manifestations en Irak et en Syrie, le Coran étant considéré comme le livre le plus sacré de l'Islam.