France/Outremer : Il avait dérobé un collier de la future Miss France

Un cambrioleur récidiviste a été condamné jeudi, à Papeete, à trois ans de prison dont deux ferme pour quatorze affaires distinctes, dont le vol d'un collier précieux de Miss Tahiti.

Vaimalama Chaves n'avait pas encore été élue Miss France, mais elle était déjà Miss Tahiti: à ce titre, elle avait reçu de nombreux lots, comme ce collier de 99 perles noires, d'une valeur estimée entre 1,5 et 2 millions de francs Pacifique (12 000 à 17 000 euros). L'homme s'était notamment introduit dans sa chambre en son absence et avait dérobé ce collier de perles noires qu'il avait ensuite échangé contre deux doses de méthamphétamine, d'une valeur de 170 euros à Tahiti.

«Il est tellement en marge de la société, et quelque part dans un autre monde, qu'il ne savait même pas qu'il cambriolait chez la Miss Tahiti devenue Miss France», a déclaré l'avocate du prévenu, Me Hina Lavoye, soulignant la misère sociale et affective de son client.