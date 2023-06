Alsace: Il avait giflé un subordonné, un sous-officier condamné

Estimant que le militaire, chef de groupe au sein de son régiment, était «censé montrer l’exemple», le parquet avait requis à son encontre huit mois d’emprisonnement avec sursis, souhaitant un «avertissement à la hauteur» des faits commis, notamment en raison de l’«absence de prise de conscience» et de «la remise en question légère» du prévenu.

Les faits s'étaient déroulés le 22 juin 2020, alors que la section réalisait une course d'orientation dans la forêt de Colmar. Sans raison valable, le chef de groupe s’en était pris à son subordonné, lui assénant plusieurs grandes claques. Le prévenu a assuré qu’il s’agissait «juste d’une gifle sur la joue», dont il a qualifié l’intensité de «normale».

Comportement «indigne» d'un sous-officier

«Une claque qui a entraîné une perforation de son tympan gauche» a relevé la présidente. La victime s'était vu diagnostiquer une «perforation du tympan gauche, ainsi qu’un traumatisme crânien avec céphalées et vertiges», qui lui ont valu deux jours d’ITT et six mois de congés maladie. Cette dernière souffre toujours d’hypoacousie.