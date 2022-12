Horreur en France : Il avait violé sa fille et filmé la scène

Un homme de 40 ans habitant dans le Tarn a été mis en examen et placé en détention provisoire pour avoir notamment violé sa propre fille et filmé ces agressions sexuelles, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Toulouse.

Un individu domicilié à Saint-Juéry, une bourgade proche d'Albi, dans le sud-ouest de la France, avait fait l'objet d'un signalement après que son adresse IP a été identifiée par les cybergendarmes. Elle était «impliquée dans le téléchargement de plus de 16 000 fichiers à caractère pédopornographiques entre mai et novembre 2022», indique un communiqué de la gendarmerie nationale diffusé mardi.

La perquisition et l'examen de son matériel informatique, à la suite de son arrestation le 14 décembre, ont permis de confirmer la détention d'images pédopornographique et ont conduit à «la découverte de vidéos d'agressions sexuelles et de viols commis sur sa propre fille mineure», ajoute le communiqué.