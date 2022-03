Adultères : Il avoue dix adultères à sa femme

Rongé par les remords, Mark Owen, de Take That, se dit honteux d’avoir trompé la mère de ses enfants, qu’il a épousée il y a six mois.

Après les infidélités surmédiatisées de Tiger Woods, c’est au tour du chanteur de Take That d’avouer les siennes. «Ma femme m’aimait et je l’ai trahie. J’ai tellement honte, je suis un vrai idiot, un con», a confessé Mark Owen au journal The Sun.

Le chanteur est en couple depuis cinq ans avec l’actrice Emma Ferguson, avec qui il a deux enfants, Elwood (3 ans) et Rose (1 an). Ils se sont mariés en octobre 2009. Mais dès le début de sa romance avec Emma, l’artiste anglais de 38 ans couchait déjà avec d’autres femmes. «Je ne sais pas exactement avec combien de filles j’ai couché. Peut-être dix».