En Allemagne: Il bloque le départ du train parce qu'il attend le livreur de pizza

À bord d’un train à destination de Munich, dans la nuit de dimanche à lundi, un jeune homme de 23 ans a eu une fringale. Il a eu l’idée de commander des pizzas pour ses quatre amis et lui-même, à livrer un peu plus tard en gare de Fulda, dans le Land de Hesse. Or le timing n’était pas parfait et les pizzas ont eu un peu de retard.