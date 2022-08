En plein jour à Londres : Il brise la vitre d’une Bugatti Chiron pour voler la Rolex du conducteur

Au volant d'un scooter, un homme muni d'un marteau a tenté de briser la vitre d'une Bugatti Chiron, dimanche, à Londres. Le malfrat et un complice souhaitaient voler la montre d'Abdullah F. AlBasman. Selon The Sun, ils voulaient s'emparer de la Rolex à 104 000 euros du Koweïtien. Les vitres de 4 mm de l'engin à plus de 3,5 millions d'euros ont bien rempli leur office et le conducteur a réussi à s'échapper en accélérant.