Drame au Pérou: Il brûle vive sa copine de 18 ans, dans la rue, parce qu'elle a rompu

La ministre de la Femme du Pérou a annoncé, vendredi, le décès, après cinq jours d'agonie, d'une jeune femme brulée vive sur la voie publique par son ex-petit ami en fuite et elle a dénoncé la lenteur des investigations afin de le retrouver. Katherine Gomez, 18 ans, avait été admise d'urgence samedi à l'hôpital avec des brûlures sur plus de 60% du corps. «Elle s'est battue pour survivre, mais, malheureusement, l'étendue des dommages corporels n'a pas permis aux médecins de lui sauver la vie et nous avons été informés de son décès», a annoncé la ministre Nancy Tolentino à la télévision RPP.