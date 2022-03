Meurtrier au Canada : Il cachait les corps dans des bacs à fleurs

Révélation dans l'affaire du tueur en série d'homosexuels à Toronto. Le meurtrier profitait de son emploi de jardinier pour cacher ses victimes.

La police canadienne a révélé lundi la découverte des restes d'une septième victime du tueur en série d'homosexuels de Toronto. L'homme a profité de son emploi de jardinier-paysagiste pour enterrer les corps démembrés de ses victimes dans des bacs à fleurs. Le suspect de 66 ans a été arrêté mi-janvier. Il a été inculpé de la disparition et du meurtre de six hommes, qui fréquentaient le «Village» à Toronto, le quartier de la communauté homosexuelle de la plus grande ville canadienne.