Au Luxembourg: Il colore l'automne de plus de 100 000 potirons

1 / 16 Depuis 22 ans, Christian Hahn produit des milliers de potirons au Luxembourg. Pour Halloween, mais surtout pour leur goût. Vincent Lescaut Des orange, des rouges, des vertes, des blanches, des bicolores... Des rondes des plates des allongées, des tordues. Devant la ferme de Christian Hahn à Roodt, près de Ell, à l'Ouest du Grand-Duché, des centaines de potirons, courges et autres butternuts forment un décor extraordinaire, comme tiré d'une histoire d'Halloween. Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Des orange, des rouges, des vertes, des blanches, des bicolores... Des rondes, des plates, des allongées, des tordues. Devant la ferme de Christian Hahn à Roodt, près de Ell, à l'ouest du Grand-Duché, des centaines de potirons, courges et autres butternuts forment un décor extraordinaire, comme tiré d'une histoire d'Halloween.

Mais pour l'agriculteur, cette foule de cucurbitacées évoque beaucoup plus que cette fête. Elle raconte son histoire. Celle d'un pari. «Nous avons commencé en 2001, j'avais 17 ans, confie Christian, qui en a désormais 22 de plus. On a commencé tout petit, sur 15 mètres sur 15. J'avais vu des potirons dans le jardin de ma mère, et on a commencé à en mettre dans un champ de la ferme familiale. On les vendait sur place».

Plus de 100 000 pièces de 187 sortes

L'année suivante ils font les marchés à Dudelange et Luxembourg avant d'entrer dans le réseau Cactus en 2003. L'aventure était lancée. «C'est devenu de plus en plus grand avec le boom d'Halloween. On a commencé avec deux ares et on est aujourd'hui à presque neuf hectares. C'est énorme», raconte l'agriculteur.

Si la sécheresse a un peu réduit la taille de ses produits cette année, la récolte a largement dépassé les 100 000 pièces de 187 sortes pour «colorer l'automne. Il y a dix ans, on était autour de 60 000». Près de 90% fournissent plus d'une vingtaine de supermarchés Cactus dont il est devenu le principal fournisseur «mais la vente à la ferme augmente aussi. Les gens aiment venir voir sur place», insiste-t-il.

Devant la ferme, les enfants d'une crèche du Windhof découvrent toutes les variétés. «On vient visiter chaque année. Les petits repartent avec une coloquinte. C'est plein de couleurs. On prépare Halloween et va chercher chez le producteur. Les petits ramènent cela à la maison et cela fait connaître aussi aux parents», souligne Tiphanie Gilles, directrice de la crèche «Le temps d'un rêve». Des maisons de retraite et des écoles viennent aussi.

«Tout est cueilli à la main»

«Quand ma mère ou moi sommes là, nous donnons des conseils, des recettes, poursuit Christian Hahn. Les gens ne connaissent souvent que la soupe au potiron, mais c'est très facile à cuisiner et on peut les utiliser de l'apéritif au dessert. On sait tout faire avec», insiste Christian. «On vend aussi pour Halloween mais l'important pour moi, ce sont les différents goûts. Certaines ont des saveurs d'asperge, d'autres de noix». Seule une trentaine de sortes ne sont pas dédiées à être mangées, mais juste à décorer.

«C'est un travail dur, tout est cueilli à la main au sécateur, mais c'est joli car on ne coupe jamais deux fois le même potiron». La récolte au Luxembourg débute mi-août et s'achève à Halloween, après trois et quatre mois de développement. «On achète les grains, on les met en serre et on les plante autour de mai».

Tout est produit au Luxembourg. Dans un rayon de 3,5 km autour de la ferme, des champs de potirons s'étendent à perte de vue. Les saisonniers s'activent. «J'ai entre quatre et cinq saisonniers et on a aussi pour les livraisons, les mercredis et dimanches, de la famille, des copains qui viennent aider. C'est à l'ancienne. On fait la pause café, la pause tarte!». Le reste de l'année la ferme continue ses autres activités de cultures, de lait, de viande. «Et l'hiver, je repère de nouvelles sortes pour l'année suivante».