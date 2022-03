Royaume-Uni : Il conduisait depuis 72 ans sans permis

Lors d’un contrôle mercredi, un automobiliste a expliqué à des policiers estomaqués qu’il roulait depuis l’âge de 12 ans sans jamais avoir passé d’examen.

La police du district de Sherwood (centre de l’Angleterre) a fait une rencontre pour le moins déroutante, mercredi. Des officiers en patrouille à Bulwell ont demandé au conducteur d’une Mini de bien vouloir s’arrêter. Une fois sorti de sa voiture, l’homme de 84 ans avait de la peine à tenir sur ses jambes et du mal à entendre ce que les agents lui disaient. Le retraité a alors estomaqué les policiers en leur expliquant qu’il était né en 1938 et qu’il conduisait depuis 1950. L’automobiliste roulait depuis 72 ans sans jamais avoir passé son permis et sans être assuré.