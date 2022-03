Il couchait avec sa chef de cabinet

Les semaines se suivent et se ressemblent aux États-Unis. Après le gouverneur de New-York, c’est au tour du maire de Détroit d’être inculpé dans une affaire de mœurs.

Kwame Kilpatrick est accusé d’avoir menti sous serment au sujet d'une liaison avec son ancienne chef de cabinet et pour avoir licencié des policiers enquêtant sur une soirée plutôt coquine en sa présence.

Le parjure et obstruction à la justice ont été invoqués ainsi que mauvaise conduite dans le cadre de ses fonctions après avoir accepté un accord de plus de 8 millions de dollars avec trois policiers dans le but d'éviter un procès. Le maire les aurait payés pour éviter qu'ils enquêtent sur une séance de strip-tease de Madame il y a 6 ans dans le bureau de l'élu.