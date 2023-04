Il crache sur un policier: 70 ans de prison

Si la décision de justice peut apparaître totalement disproportionnée, deux éléments sont à prendre en compte. L'homme a un casier judiciaire long comme le bras avec plusieurs condamnations pour vol aggravé et violences commises sur des membre de sa famille. Et la justice texane fait partie des plus impitoyables des États-Unis. Considérant ses antécédents, Larry Pearson savait de toute façon que sa peine ne serait pas inférieure à 25 ans.