En France : Il crève les yeux de son ex pour qu'elle ne voit plus ses enfants

Un homme de 37 ans qui, menacé de «ne plus voir ses enfants», a frappé son ex-compagne à coups de couteau dans les yeux pour qu'elle ne les voit «plus non plus». Il risque 30 ans de prison.

Trente ans de réclusion criminelle, dont une période de sûreté de 20 ans, ont été requis mardi devant la cour d'Assises des Landes contre un homme de 37 ans qui, menacé de «ne plus voir ses enfants», avait frappé son ex-compagne à coups de couteau dans les yeux pour qu'elle ne les voit «plus non plus». Sébastien Joux, qui comparaît depuis vendredi pour actes de torture ou de barbarie et violences sans incapacité sur mineur par ascendant, est «sourd de la douleur d'autrui, il était sourd des cris inhumains de son ex-compagne», a accusé l'avocate générale Lucie Delage.

«Elle ne les verra pas non plus»

Après son interpellation sur les lieux, il avait raconté que la jeune femme l'avait appelé «pour l'injurier» et lui dire qu'il ne verrait «plus ses enfants». Il s'était rendu sur place et le ton était monté. «Elle ne voulait pas que je voie mes enfants, elle ne les verra pas non plus», avait-il ajouté. La jeune femme, âgée de 27 ans au moment des faits, avait été hospitalisée au Centre Hospitalier de Bordeaux. Elle a perdu l’usage de son œil droit et sa vision de l’œil gauche est depuis très atténuée.