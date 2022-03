Il croit être le fils de Brad Pitt!

À 21 ans, le Français Mickael Vendetta est une star

du web. Se disant inventeur

du concept de la «bogossitude»,

il va sortir un single en décembre.

«La bogossitude? Il suffit de me regarder. En plus d’avoir une élévation spirituelle, je vous procure une sensation de plaisir de par mon physique réellement parfait». Ainsi parle Mickael Vendetta sur son blog.

Star du web, ce Français de 21 ans électrise les internautes. Ces derniers visionnent par milliers les vidéos de ses interviews riches en perles d’autosatisfaction et de suffisance. Si bien qu’une boîte de prod le filme dans la préparation d’un single. Cela aboutira à un programme de téléréalité, dans la veine de celui sur Cindy Sander de «Nouvelle Star» sur M6.

Mardi, Mickael Vendetta était l’invité de Jean-Marc Morandini sur la chaîne Direct8. Il a dit: «Je suis beau, charismatique. De nos jours, les jeunes sont désespérés et se bourrent la gueule. Mon idée de la bogossitude, c’est: bois pas, fume pas, drogue-toi pas et tu deviendras un bogosse».

Mickael dit aussi ne pas aimer les moches: «Ils ont été méchants avec moi. J’ai supprimé tous mes potes moches. Je leur ai dit: cassez-vous, vous me servez à rien».