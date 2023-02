Live sur Twitch : Il découvre qu'une voiture Google a renversé un scooter

En diffusant une partie de GeoGuessr, un streamer est tombé sur un accident de la route causé et capturé par un véhicule Google Street View au Sénégal.

Pol Turrents ne s’attendait pas à faire cette découverte en jouant à GeoGuessr. Pour rappel, ce jeu en ligne consiste pour le joueur, catapulté dans un lieu au hasard sur la carte du monde, à deviner où il se trouve à partir d’images Google Maps et Google Street View.

Alors qu’il diffusait en direct une partie sur Twitch et essayait de repérer des indices pour se géolocaliser virtuellement, ce streamer est tombé nez à nez avec un accident de la route. Les images à 360 degrés, capturées par les caméras de Google en décembre 2021 dans la région de Tambacounda, au Sénégal, montrent un scootériste renversé par l’un des véhicules Google Street View utilisés par le géant du web pour son service de balades virtuelles.

«La chose la plus terrible que j’ai trouvée sur GeoGuessr en direct: la voiture de Maps écrasant une personne au Sénégal», a tweeté le streamer barcelonais. Se présentant comme un directeur de la photographie, il a accompagné sa capture d’écran des coordonnées de l’accident visible sur Google Maps.

Comme on peut le voir dans une vidéo montrant la réaction du streamer, ce n’est que dans un second moment qu’il s’est aperçu que la voiture Google Street View était entrée en collision avec un scootériste. «Je ne peux pas y croire», a-t-il notamment déclaré stupéfait et sous le choc.