Au Luxembourg: Il découvre un cèpe de 2,5 kg à deux pas du Findel

Les images sont impressionnantes et les cueilleurs de champignons sans doute un peu jaloux. Roman a envoyé à L'essentiel une série de photos sur lesquelles on le voit poser fièrement avec sa jolie trouvaille: un cèpe énorme qui pèse 2,5 kg! Il est tombé dessus le week-end dernier, après cinq heures de recherche à Waldhof, sur la commune de Niederanven.

«Je n'avais jamais vu un champignon aussi gros», raconte l'homme de 31 ans qui «chassait» loin de ses terres puisqu'il réside à Belvaux. «C'est une amie qui m'a conseillé le coin mais j'ai eu plus de chance qu'elle», sourit-il, soulignant que le champignon «était beau, pas du tout abîmé».

S'assurer de la comestibilité

Le champignon a-t-il fini en énorme fricassée? Roman ne l'a finalement pas mangé parce que son truc à lui, «c'est plutôt de chercher que de cuisiner». Il a goûté les autres champignons qu'il a trouvés et en a offert à ses amis.

Alors que l'automne signe le début de la saison des champignons, il est de bon ton de rappeler qu'un accident potentiellement grave peut très vite arriver. Mieux vaut faire vérifier son panier par des spécialistes: la Maison de la nature propose des permanences tous les samedis de 18h à 19h30 jusqu'au 29 octobre à Kockelscheuer. Des membres du Groupe de recherche mycologique de la Société des naturalistes luxembourgeois (SNL) analyseront votre récolte et détermineront la comestibilité de votre cueillette, tout en vous apportant des précisions sur chacune des espèces.

Le Luxembourg regorge de différentes variétés mais la cueillette de champignons comestibles est très encadrée. Elle est interdite dans les zones naturelles protégées et limitée partout ailleurs: chacun ne peut ramasser plus d'un kilogramme par jour et par personne.