Course poursuite au Luxembourg: Il défie la police et détruit la voiture qu'il vient de voler

Une course poursuite s'est engagée, dans la nuit de lundi à mardi vers 2h, entre plusieurs patrouilles de police et un véhicule tout juste volé dans une habitation à Moutfort. L'homme au volant a pris tous les risques pour semer les forces de l'ordre en passant par Munsbach, puis la capitale, à hauteur du Kirchberg. Mais il a perdu le contrôle de la voiture dans le passage souterrain au rond-point menant à l'autoroute A1, provoquant un accident avant de… repartir et s'engager sur l'autoroute.