Faits divers au Luxembourg : Il défonce la porte de son ex et saccage les meubles

Un homme a été arrêté après être entré de force dans l'appartement de son ex-conjointe, jeudi vers 21h25, indique la police. L'incident a été signalé dans une ville au nord du pays, ajoutent les forces de l'ordre, qui n'en disent pas plus sur le lieu. «L'individu a défoncé la porte d'entrée, relatent les autorités. Il a ensuite détruit une partie du mobilier. Son ex-conjointe s'était enfuie avant son arrivée parce qu'il l'avait déjà menacée par téléphone».

L'homme a finalement été rattrapé sur place par une patrouille et immédiatement conduit au commissariat. Il a été arrêté sur ordre du parquet de Diekirch et déféré ce vendredi matin devant le juge d'instruction. Celui-ci a émis un mandat d'arrêt contre le suspect pour menaces de mort, intrusion et dommages matériels. Il a ensuite été transféré à l'établissement pénitentiaire de Sassenheim pour y être placé en détention provisoire.