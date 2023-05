Italie: Il demande la main de sa belle en croisière et meurt le lendemain matin

Silvio et Valentina étaient parents d’un bébé de 14 mois.

Tout était parfait. Une croisière en famille en Méditerranée, une ambiance romantique et un amour couronné par une demande en mariage. Un navire de croisière voguait en direction de Civitavecchia (près de Rome), quand Silvio Maisti, 35 ans, a décidé de sortir le grand jeu. Samedi soir, le transporteur résidant dans la banlieue de Rome est monté sur scène, a pris le micro, s’est mis à genoux et a demandé en mariage Valentina, la mère de son petit garçon de 14 mois.

Témoins de ce grand moment, des membres de la famille ont filmé la scène, qu’ils ont retransmise en direct pour des proches restés à terre. La jeune mère a dit «oui» et la fête s’est poursuivie jusque tard dans la soirée. Le lendemain matin, vers 6h20, Silvio s’est senti mal alors qu’il était au lit, dans la cabine qu’il partageait avec sa fiancée et leur bébé. Valentina, éducatrice de la petite enfance, a immédiatement alerté leurs voisins et des membres de l’équipage, rapporte Il Corriere della Sera.